Drink de rentrée de l’UCL bruxelles

🚩🏴 Qui sommes-nous  ?

Nous sommes le groupe bruxellois d’une fédération autogérée, l’Union Communiste Libertaire. Notre projet de société s’inscrit dans la continuité de l’anarchisme social et s’appuie sur les expériences concrètes des luttes des travailleurs·euses, féministes, antiracistes, internationalistes. Pour nous, une organisation révolutionnaire est avant tout un outil de lutte qui nous permet de s’unir, se coordonner, se former et de se donner des stratégies communes pour transformer radicalement la société  !

ℹ️ Infos pratiques