[Ecoute] Te rendre ta peau

Nous avons le grand plaisir de vous inviter jeudi 11 avril 2024 à 19h30 à l’écoute de notre dernière production radio : le documentaire sonore Te rendre ta peau. L’écoute sera suivie d’une discussion autour d’un verre avec la réalisatrice Lola Furet.

Synopsis :

« Il y a des choses qui sont importantes à dire parce qu’il n’y a pas souvent les espaces pour les exprimer. J’ai peut-être pas pu les exprimer aussi au moment où j’aurais dû les exprimer. »

Des mémoires silencieuses, peu évoquées, à fleur de peau. J’entends que nommer la violence patriarcale n’est pas si simple. Le passé interroge le présent et se rappelle à nous. A ma mère. A mes ami·e·s.

On entend aussi Michèle, Anne et Irène qui travaillent à empêcher cette violence, sa répétition. On entend des oiseaux, un poème, des évocations de dessins et de gravures, du violon. Au travers de souvenirs partagés et de rencontres, je me demande si la parole peut délivrer et comment. Qu’est que ça ouvre de parler ?

Durée : 56 min.

Réalisatrice : Lola Furet / Accompagnement à l’écriture et à la réalisation : Paola Stévenne / Montage : Maika Larrue et Paola Stévenne / Mixage : Audrey Ginestet / Graphisme : Pauline Gillet / Production : Par chemins et ruines