[Égypte] Cent jours de grève de la faim pour la mère de Alaa Abdel Fattah

Mardi 7 janvier, Laila Soueif, la mère de l’activiste égypto-britannique Alaa Abdel Fattah, a entamé son centième jour de grève de la faim pour protester contre l’emprisonnement prolongé de son fils. Elle a exhorté le gouvernement britannique à agir davantage pour obtenir la libération de ce dernier.

En septembre 2019, le célèbre blogueur prodémocratie de 43 ans avait été arrêté après avoir partagé un texte sur la torture dans les geôles égyptiennes et avait protesté contre son incarcération par une grève de la faim en 2022 (voir article ici )

La famille de Mme Soueif affirme que depuis le 29 septembre 2024, elle survit avec « seulement du café noir, de la tisane et trois paquets de sels de réhydratation par jour ». Alaa Abdel Fattah devait être libéré ce jour-là après avoir purgé sa peine de cinq ans. Mais les deux années passées en détention provisoire n’ont pas été prises en compte, et Abdel Fattah est resté en prison depuis.