[Espagne] Affrontements entre manifestants et la police lors du salon immobilier de Barcelone

Ce mercredi, une centaine de militants du logement ont été rejoints par des groupes environnementaux et des syndicats devant les portes de l’enceinte de la Gran Vía de la Fira de Barcelone pour protester contre la tenue d’un salon immobilier baptisé « The District », où la participation de plus de 12 000 personnes était attendue.

Les manifestants dénoncent le caractère spéculatif de certaines des entreprises présentes dans ce salon dédié à l’investissement immobilier. La hausse des prix de l’immobilier est au cœur de leurs préoccupations ainsi que le manque de logement. Parmi des participants au salon, figurent les fonds d’investissement controversés Blackstone et Goldman Sachs, qui sont les principales cibles des attaques. Des affrontements ont eu lieu entre les forces de l’ordre et les manifestants porteurs d’imperméables colorés et masqués alors que ces dernier tentaient de s’approcher du parc des expositions, les militants ont riposté par des jets de poudre colorées et ont finalement réussi à entrer dans le complexe malgré la répression.