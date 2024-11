[Espagne] Inondations, manifestation et répression

Écologie

Code Rouge Rood 2024 | Fund the people not fossil fuels

🔴 Avec plus de 1000 activistes, la coalition Code Rouge Rood a bloqué les sites de TotalEnergies à Feluy et au port d’Anvers ! Retour en image sur ce WE d’actions ! « One hope in these dark days is that democracy is more than just voting, as our recent mass civil disobedience against TotalEnergies showed. As...