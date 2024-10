Lundi 14 octobre, 500 personnes faisant partie du collectif « Voix juives pour la paix » ont pris d’assaut la bourse de New-York pour exiger la fin des crimes commis par Israël en Palestine et l’arrêt des fournitures d’armes à Israël. Les manifestants se sont enchainés à l’entrée du bâtiment et à une clôture pour rendre plus difficile leur évacuation, l’accès a été entravé pendant plus de deux heures.

La bourse a été visée pour dénoncer les profits de guerre réalisés par les firmes étasuniennes de ventes d’armes, comme Raytheon et Lockheed Martin. Les manifestants ont scandé des slogans tel que : « Gaza brûle, Wall Street explose ! Embargo sur les armes tout de suite ! », « Plus jamais ça, ça vaut pour tout le monde », « From the River to the Sea , Palestine Will be Free »

Plusieurs personnes qui exhibaient le drapeau de l’état d’Israel ont tenté de contre-manifester, ils ont été maintenus à l’écart de l’action en cours, plusieurs d’entre eux ont été arrêtés par la police.

Les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation de 200 manifestants.