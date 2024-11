[Etats-Unis] Surveillance des femmes et répression anti-IVG

Santé / Soins

Le silence inquiétant d’un homme en centre fermé

The disturbing silence of a man in a detention centre De zorgwekkende stilte van een man in een detentiecentrum Pendant à peu près 22 jours, nous avons perdu contact avec M., une personne détenue, qui venait d’entamer une grève de la faim en protestation à son enfermement. Son téléphone semble avoir été confisqué...