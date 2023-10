[Etude] Un peu de place pour quelque chose

22 novembre - 18h30 - CFS asbl

Projection-débat | « Le cri des coquelicots »

Ou la parole des invisibles. Le CFS-ep et DUNE asbl vous invitent, le 22 novembre 2023 à 18h30, à la projection du film "Le cri des coquelicots" (Belgique, 2022, 38’) de réalisé par Elisa VDK, Melissa Laurent et Sophie Godenne. Celle-ci sera suivie d’un débat en compagnie des réalisatrices et de protagonistes du...