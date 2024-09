FATSABBATS X JOURNÉE DU MATRIMOINE

Dans le cadre des journées du Matrimoine FATSABBATS propose de réunir Trois générations de femmes queer et militantes decoloniales

Pour son FATCONSEIL #2 :

Peggy Pierrot / @mac_coco / @Bordelsansnom

Cette rencontre permettra des échanges et des constats de constat autour des thématiques qui les rassemblent mais aussi les divisent dans leurs différentes pratiques.

Un instant pour soulever les questions autour des transmissions, de l’archivage de ces luttes.

*garderie pour KIDZ dispo

FREE

🤍Ouvert à toustes

FATSABBATS organisera un Fatconseil, un moment d’échanges qui réunira plusieurs acteur·ices du secteur associatif belge et de toute génération. Cette table ronde est un moment d’échange autour des thématiques de transmission et d’archivage des actions militantes afro-féministes et queer. Elle a pour objectif de permettre la rencontre et de faire le point sur les différentes méthodologies qui existent et de constater ensemble les avancées ou les freins encore actuels.

FATSABBATS est née une première fois en décembre 2019 sous la forme d’un lieu autogéré au cœur de Bruxelles. En 2022, FATSABBATS se reconstitue nomade et se définit comme espace culturel, solidaire et inclusif mis en mouvement par et pour les communautés LGBTQIA+ racisées.