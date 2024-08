FESTIVAL Journées Féministes | Feministische dagen 2024

🏠 Les Journées féministes sont de retour pour une troisième édition qui explorera la dimension du genre dans le logement !

Amazone et ses partenaires vous préparent trois jours de conférences, d’ateliers, d’expos, de projections de films, de visites guidées, de performances et de jeux thématiques.

🏢 Accès à la propriété, part du revenu consacré au logement et difficultés pour les familles monoparentales, discrimination à la location, statut de cohabitant, violences intrafamiliales... Ces trois jours de découverte, de révolte et d’espoir seront portés par des expert·es et professionnel·le·s de terrain.

🐝 Grâce au soutien apporté à Amazone par equal.brussels, toutes les activités du festival seront gratuites. Une garderie gratuite sur inscription est organisée durant toute la durée de l’événement.

💥 Stay tuned, nous publions le programme très bientôt, accompagné des liens d’inscription aux différentes activités !

🏠 De Feministische Dagen are back ! De derde editie van het festival richt zich dit jaar op gender en huisvesting.

Amazone en haar partners organiseren drie dagen vol conferenties, workshops, exposities, filmvertoningen, rondleidingen, optredens en thematische spellen.

🏢 De mogelijkheid om eigenaar te worden, het aandeel van het inkomen dat aan wonen wordt besteed, moeilijkheden voor eenoudergezinnen, discriminatie bij verhuur, de status van samenwoners, en intrafamiliaal geweld... Deze drie dagen van ontdekking, verontwaardiging en hoop worden begeleid door experts en professionals uit het veld.

🐝 Dankzij de steun van equal.brussels zijn alle activiteiten van het festival gratis. Er wordt ook een gratis kinderopvang georganiseerd gedurende het hele evenement, waarvoor vooraf inschrijven noodzakelijk is.

💥 Stay tuned, we publiceren binnenkort het programma samen met de inschrijflinks voor de verschillende activiteiten !