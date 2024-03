FREE ALL ANTIFAS - Action Day Against Repression : Rally at the Embassy of Hungary

18.03 - 5 P.M

ACTION DAY

RALLY AT THE EMBASSY OF HUNGARY

For over a year now, Hungary has been taking legal action across Europe against anti-fascist activists prosecuted for clashes with neo-Nazis during the « Day of Honour » in 2023 - a far-right commemorative event.

After the Antifa Ost affair in Germany, this new repressive sequence must not go unanswered.

The images of Ilaria, brought before a Budapest court in chains, demonstrate the virulence of the Hungarian authorities in their defense of neo-Nazis ; and the European Union is not to be outdone either.

Required by Hungary to hand over activists, European courts acquiesce and actively collaborate. Through this international procedure, the EU is once again demonstrating that it has become an unrivalled repressive tool, more capable of defending and protecting fascist elements than those who want to overthrow it.

Indeed, the repression of the European anti-fascist movement continues to intensify, while the far right continues to gain ground in the polls and on the streets. This systemic repression of the anti-fascist movement represents an attack on the social movement in general.

That’s why, in these hours of imprisonment and repression for our comrades, we express our solidarity with Ilaria, Maja, Tobi, Gabriele and all the other comrades who have been arrested ; but we also want to make it clear which side we’re on.

Our anti-fascist struggle is not an isolated one, nor does it aspire to safeguard reformist political forms. It makes no strategic sense if it does not oppose the entire state apparatus (from media institutions to governments) and its repressive and ideological apparatuses in a broader revolutionary perspective.

For us, no institutional anti-fascism is desirable, as it always contributes to legitimizing and strengthening the tools of government that serve the « respectable » bangs of institutionalized fascism. We are convinced that fascists must be fought directly, taking into account the systemic and intrinsic issues of the fascist process already at work, and its links with the state and capitalist question.

In the face of repression, let’s demonstrate that our solidarity knows no borders, and that in the face of the networking of repressive apparatuses, our unity is our strength.

We’re looking forward to seeing you this Monday, March 18, to lend our support to the comrades charged in this case.

From Brussels to Budapest.

FREE ALL ANTIFAS

AFA-BXL / Secours Rouge / Front d’Action Révolutionnaire

PRACTICAL INFO

Monday 18 March 2024 - 5 P.M

Av. du Vert Chasseur 44 - 1180 Uccle

Gathering authorized / Dogs forbidden

Public transport :

De Lijn : 136

STIB : 37 / 41 / 43

TEC : 123

MORE INFO

Articles about the case on the @secoursrouge website :

https://secoursrouge.org

Pages of anti-repression antifascist groups in Germany and Italy :

@freebudapesttwo

@solidarieta.antifa.budapest

@wirsindallelinx

News and updates in English :

@antifainternational

18.03 - 5 P.M

ACTION DAY

Rassemblement à l’ambassade d’Hongrie

Depuis plus d’un an des procédures à travers l’Europe sont engagées par la Hongrie à l’encontre de militant.e.s antifascistes poursuivis pour des heurts avec des néonazis durant le « Day of Honour » en 2023 - un évènement commémoratif d’extrême-droite.

Après l’affaire Antifa Ost en Allemagne, cette nouvelle séquence répressive ne doit pas rester sans réponse.

Les images d’Ilaria, présentée devant un tribunal à Budapest, enchaînée, démontrent la virulence du pouvoir hongrois dans sa défense des néonazis ; et l’Union Européenne, elle non plus n’est pas en reste.

Sommés par la Hongrie de livrer des militant.e.s, les tribunaux européens acquiescent et collaborent activement. À travers cette procédure internationale, elle montre une fois de plus qu’elle est devenue un outil répressif sans égal, plus apte à défendre et protéger les éléments fascistes que ceux qui veulent son renversement.

En effet, la répression à l’oeuvre envers le mouvement antifasciste européen s’intensifie toujours plus tandis que l’extrême-droite continue sa progression dans les urnes et dans la rue. Ce caractère répressif systémique contre le mouvement antifasciste représente une attaque contre le mouvement social en général.

C’est pourquoi à ces heures d’enfermement et de répression pour nos camarades, nous exprimons notre solidarité envers Ilaria, Maja, Tobi, Gabriele et tous les camarades recherché.e.s ; mais voulons également réaffirmer clairement de quel côté nous nous plaçons.

Notre lutte antifasciste n’est pas une lutte isolée, elle n’aspire pas à sauvegarder les formes politiques réformistes. Elle induit un non-sens stratégique si elle ne s’oppose pas à l’ensemble des appareils d’État (des institutions médiatiques aux gouvernements) et de ses appareils répressifs et idéologiques dans une perspective révolutionnaire plus large.

Aucun antifascisme institutionnel n’est pour nous souhaitable, car il contribue toujours à légitimer et à renforcer des outils de gouvernement qui servent les franges « respectables » du fascisme institutionnalisé. Nous sommes convaincus que les fascistes doivent être combattus de manière directe en prenant en compte les questions systémiques et intrinsèques du processus fascisant déjà à l’œuvre, et des liens entretenus avec la question étatique et capitaliste.

Face à la répression, démontrons que notre solidarité ne connaît pas de frontières et que face à la mise en réseau des appareils répressifs, notre union fait la force.

Nous vous donnons donc RDV ce Lundi 18 Mars, pour apporter notre soutien aux camarades inculpé.es dans cette affaire.

De Bruxelles à Budapest.

FREE ALL ANTIFAS

AFA-BXL / Secours Rouge / Front d’Action Révolutionnaire

INFOS PRATIQUES

Monday 18 March 2024 - 5 P.M

Av. du Vert Chasseur 44 - 1180 Uccle

Rassemblement autorisé / Chiens interdits

Transports en commun :

De Lijn : 136

STIB : 37 / 41 / 43

TEC : 123

MORE INFOS

Articles concernant l’affaire sur le site du @secoursrouge :

https://secoursrouge.org

Pages of the antifascist anti-repression groups from Germany and Italy :

@freebudapesttwo

@solidarieta.antifa.budapest

@wirsindallelinx

News and updates in English :

@antifainternational