En ces temps marqués par des crises écologiques, sociales et économiques, les termes comme polycrise et anthropocène témoignent des bouleversements profonds, et la plupart du temps subis et anxiogènes, de nos existences. Alors que l’année n’est pas encore terminée, notons l’enchaînement des « mois le plus chaud jamais enregistré », l’accélération de la sixième extinction de masse, la montée en puissance des extrêmes politiques, l’intensification de conflits (Ukraine, Proche Orient), l’accélération de l’inflation, la poursuite de la bétonisation des terres,…

Le festival Outre-Mondes prend le contrepied de ce contexte morose pour explorer les transformations en cours et les perspectives d’avenir (proche et lointain) à travers plus d’une trentaine d’activités : conférences, tables rondes, ateliers créatifs et DIY, performances artistiques, expositions,… La plupart sont gratuites, rendant accessible à tou·te·s la possibilité de penser et d’agir face aux défis contemporains.

Une quarantaine de partenaires vous proposent d’imaginer et façonner les mondes actuels et futurs en rassemblant intellectuel·le·s, artistes et habitant·e·s autour de trois grandes thématiques : territoire, faire société et écologie (en prolongement de Carolotopia). À cela s’ajoutent des parcours, des suggestions d’activités variées autour de l’alimentation « de la terre à l’assiette », des activités à faire « en famille », et un dernier pour (re)découvrir « Charleroi ».

À une semaine des élections communales et provinciales, le festival se définit comme un lieu de démocratie à travers les paroles et actions habitant·e·s et non par la voix des politicien·ne·s.

Coordonné par l’Eden | Centre Culturel de Charleroi En partenariat avec l’Ancre, Bibliothèque Arthur Rimbaud, Carol’Or, Carolotopia, Charleroi Métropole, Ceinture Alimentaire Charleroi-Métropole, CAL Charleroi, Ce Qui Nous Arrive, ChanGements pour l’égalité, Cheminsdesterrils, Coopéco, CPAS Charleroi, COP4AFRICA, Imagine Demain le Monde, Festival AlimenTERRE, Financité, Foire du Livre de Bruxelles, Food C, GRACQ-Charleroi, GSARA, Haute École Condorcet, Haute École Louvain en Hainaut, Jumet.bio, MAD, Maison médicale Espace-temps Gilly, Manger Demain, Médor, Présence et Action Culturelles, Réseau Jaquady MPA, SAW-B, Sentiers de Grande Randonnée, Terril 31, Terril-bles, Terre Ouverte, Vecteur, VRAC Charleroi