Formation « C.A.R.E.- Comprendre, Agir, Rêver Ensemble pour une autre société »

« La façon la plus fréquente dont les gens renoncent à leur pouvoir est de penser qu’ils n’en ont aucun » - Alice Walker.

Le SCI, Agir pour la Paix, la Ligue des Droits Humains et Présence et Action Culturelles vous invitent à un weekend de formation participative pour :

Réfléchir et prendre du recul sur nos représentations de “pouvoir” et “puissance” ;

; Mieux comprendre les systèmes de domination, les causes d’injustices et de discriminations ;

; Identifier et dépasser nos freins à la mobilisation ;

; Découvrir des manières d’agir à différents niveaux et différentes échelles ;

; Trouver des ressources et des alliances pour se mobiliser en faveur d’une société plus juste et solidaire.

Les enjeux sociétaux actuels sont énormes. Nous sommes confronté·es chaque jour aux discriminations et aux injustices : à l’exploitation de l’environnement, à l’injustice migratoire et au racisme, aux inégalités de genres et au sexisme, à la montée de l’extrême droite… et bien d’autres. Les logiques d’individualisme, de compétition et de consumérisme nous aliènent des autres et de nous-mêmes. Comment, dans ce contexte, retrouver confiance dans le changement et dans la capacité de s’organiser ensemble pour une autre société ?

Durant ce weekend, nous vous proposerons différents ateliers, des moments d’échange et de co-construction. Il s’adresse à toute personne désireuse d’apprendre, de comprendre & désapprendre, pour prendre part au changement et créer un demain plus enviable.

Quand ? Du 25 au 27 octobre 2024 + une journée de suivi en janvier-février 2025 (date à confirmer)

Où ? A la Maison de la Paix (rue van Elewyck 35, 1050 Ixelles)

Prix ? 15€ (l’argent ne doit pas être un frein à votre participation - contactez-nous et nous trouverons une solution ensemble). A verser sur le compte du SCI (BE09 5230 8029 4857) avec comme communication "Formation CARE 2024".

Grignotage vendredi soir, thé/café et repas du samedi soir inclus. Merci de prévoir votre repas de midi pour le samedi et dimanche.

Nombre de participant·es ? 17 personnes max.

Horaires ?

Vendredi : 17h - 20h (inclus grignotage)

Samedi : 10h - 20h30 (inclus un repas ensemble)

Dimanche : 10h30 - 18h

Présence & disponibilité requise pour l’entièreté de la formation.