[France] 20 000 militaires pour sécuriser les Jeux olympiques de Paris

Plus les semaines passent et plus il apparaît que l’implication de l’armée de Terre pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques de Paris, à partir de juillet prochain, sera importante. En novembre, le gouverneur militaire de Paris avait annoncé que 10 000 militaires seraient mobilisés pour sécuriser les sites. Deux mois plus tard, il était question d’en solliciter deux fois plus. Même si l’armée de Terre ne sera pas la seule sollicitée, l’armée de l’Air & de l’Espace assurera la surveillance aérienne de l’évènement, cela veut dire que la Force opérationnelle terrestre aura à engager environ 25 % de son effectif durant le mois olympique (elle compte 77 000 hommes). D’où le projet de créer le statut de « volontaire découverte de l’armée de Terre » (VDAT).

Cette nouvelle forme d’engagement fera l’objet d’une expérimentation pendant la période olympique. Il s’agit ainsi de recruter, sous statut militaire, de jeunes Français pour une durée de seulement quatre mois, l’idée étant de leur permettre de « découvrir l’armée de Terre de l’intérieur ». Après une formation militaire initiale adaptée, complétée par un entraînement ciblé au sein d’une unité opérationnelle, de jeunes volontaires sera déployée en région parisienne et intégrée dans des missions qui pourront comprendre la participation à la sécurisation de sites militaires, à des cérémonies officielle. Nourris, logés et blanchis, les VDAT percevront une solde de base de 790 euros nets par mois, celle-ci pouvant être « complémentée par des indemnités relatives à un engagement opérationnel », soit environ 1000 euros nets par mois supplémentaires. À la fin de leur contrat, les VDAT pourront, s’ils le souhaitent, rejoindre la réserve opérationnelle ou s’engager dans l’active.