[France] Lourds réquisitoires au procès du « 8 décembre »

La procureure a requis deux ans de prison avec sursis simple contre Loïc M., trois ans dont deux avec sursis probatoire contre Manuel H., trois ans avec sursis probatoire contre Camille B. et Bastien A., quatre ans dont trois avec sursis contre William D., cinq ans dont quatre avec sursis contre Simon G., et six ans ferme avec mandat de dépôt contre Florian D, qui a combattu aux côtés des Kurdes contre Daesh en 2017.

L’accusation, portée par l’enquête de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), repose surtout la fabrication expérimentale d’explosifs par trois des prévenus, mais le contre-interrogatoire de l’expert a démontré à quel point le dossier avaient aggravé les faits par des extrapolations (l’analyse d’un gros pétard artisanal essayé dans un champ par trois inculpés dont un travaillant comme artificier à Disneyland, aboutit sur des études de l’effet de l’explosion place Vendôme d’une bombe composée d’une forte charge d’un vrai explosif !). L’accusation repose aussi sur des parties d’airsoft qualifiées d’ « entraînements paramilitaires ». Quant à l’intention, l’accusation n’a pu produire qu’un patchwork d’épisodes politiques ordinaires dans les antécédents militants des accusés (présence à des ZAD, à des manifestations, choix de certains avocats etc.). Et faut ramener la faiblesse de ce dossier à l’énormité des moyens mis à le constituer : plus d’un an d’enquête, des milliers d’heures d’écoutes avec des micros cachés, des perquisitions brutales et des détentions préventives (dont 16 mois en isolement total pour Flo).