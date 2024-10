[France] Poursuites judiciaires pour un autocollant apposé sur son véhicule

Contrôle social / Répression

[Iran] Grève de la faim pour protester contre l’exécution des prisonniers

Le régime iranien continue à utiliser la peine de mort contre les peuples non perses / chiites d’Iran, dont les Kurdes et les Baloutches qui y sont exécutés en masse. Entre le 15 et le 25 septembre 2024, au moins 21 prisonniers ont été exécutés dans la prison centrale de Chiraz (prison d’Adelabad), dont un mineur,...