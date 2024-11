[France/Caen] Squat expulsé – et réactions

Le mardi 29 octobre, la police a procédé à l’expulsion du squat du 15 rond-point de l’Orne, une barre d’immeuble propriété du bailleur Inolya, occupée depuis juin 2023 par une quarantaine de personnes exilées. Le bailleur Inolya a déjà fait expulser plusieurs squats cette année en s’appuyant sur le durcissement des lois anti-squat et la complicité de la préfecture. Bien que le bailleur dispose de milliers de logements (et que certains sont vacants), il décide de mener une politique agressive envers les squats et ses habitant⸱e⸱s, à Caen comme à Lisieux où, mercredi le squat du chemin de Rocques a été expulsé.

Depuis l’expulsion de Caen, les habitant⸱e⸱s et leurs soutiens se mobilisent. Le jour de l’expulsion (mardi), un centre commercial a été occupé. Le lendemain mercredi, les locaux d’Inolya sont envahis, puis la médiathèque municipale (photo). Des actions à chaque fois réprimées par la police. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un véhicule utilitaire d’Inolya a été tagué « STOP EXPULSIONS » et ses vitres ont été brisées.