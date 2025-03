[France] projet de loi, fin du chiffrement ?

Santé / Soins

[Brochure] Alternatives au flicage basées sur la justice handie

Nous saluons et soutenons les mouvements pour la justice transformatrice et handie qui ont rendu possible ce travail. Criper l’abolition L’abolition ne se résume pas a mettre fin aux espaces et aux pratiques d’incarcération et de flicage. Fondamentalement, l’abolition consiste a réinventer de meilleures...