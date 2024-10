L’ASBL Hyperinstinct et le collectif Street Art in Brussels se réunissent pour organiserer la première exposition dans un bâtiment emblématique du milieu des occupations temporaires de Bruxelles.

Une exposition qui regroupera des artistes et crews des débuts de la scène graffiti tout comme de nouvelles personnes du milieu underground bruxellois.

Tous ensemble ils/elles dédieront cet événement et leur art à la cause palestinienne via la peinture, la photo, le collage, le spray ...

Une ligne du temps sur la Palestine sera créé également pour plonger dans ses origines, son histoire.

Effectivement, tout le bâtiment, de sa façade a l’intérieur, rendra hommage a ce peuple pour qui nous nous soulevons !

A travers des événements artistiques pour éveiller le public sur la cause palestinienne mais aussi des rassemblements et manifestations avec UPP-UNIES POUR LA PALESTINE qui fait partie de Hyperinstinct.

L’ argent qui sera récolté servira a aider les palestinien.ne.s de Belgique, de Bruxelles par exemple en leur permettre d’acheter un téléphone (pour être en contact avec leur famille), des tickets de train et stib pour les aider dans leurs déplacements et démarches (certains sont dans des centres en dehors de Bruxelles), des vêtements, de la nourriture pour ceux qui sont dans des squats, du matériel pour les manifestations (drapeaux, marqueurs, panneaux, etc.).

Les Artistes :

CASTAR - CNN CREW 199 - HEDI BAKA - IOTA - ISMA ËL MATAR - PO É SIES URBAINES - SAMUEL IDMTAL - STONE - STRANGE BIRD

Il y aura aussi des stands de sérigraphie en collaboration avec ICE SCREEN ET UPP et le collectif Swipa qui vend des t-shirts, écharpes, autocollants pour également récolter des sous.

Rendez vous le :

07/11 > 18h-22h Vernissage - dj set Sarah Abd Ali (Collectif Morphée)

08/11 > 18h-22h. Nocturne - dj set

09/11 >

14h-20h Portes ouvertes et activités

10/11 > 14h-20 Portes ouvertes et activités

Il y aura à manger et à boire dans un immense salon commun cosy.

L’ entrée sera à prix libre pour aider la communauté palestinienne à Bruxelles.

l’Expo se tiendra sur deux étages donc prévoyez du temps pour cet événement.