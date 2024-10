Génocide à Gaza – Quand l’horreur s’arrêtera-t-elle ?

Hier matin, des images terrifiantes de Gaza nous sont à nouveau parvenues. Après un an de génocide, l’horreur se poursuit en Palestine. Dans la nuit du dimanche au lundi 14 octobre, l’armée d’occupation israélienne a bombardé un camp de réfugié·es, qui se situait devant l’hôpital Al Aqsa, à Deir Al Balah au centre de Gaza. Au moins quinze personnes sont mortes et des dizaines d’autres ont été blessées. Des familles qui ont été déplacées parfois 5 voire 6 fois, viennent d’être brûlées vives dans leur sommeil.

Durant cette même nuit, Israël a bombardé une école qui accueillait des déplacé·s dans le camp de réfugié·es de Nuseirat au nord-est du la bande de Gaza. Le bilan actuel est de 22 morts et des dizaines de blessé·es.

Dans le nord de Gaza, les 400 000 habitant·es sont complètement coupé·es du monde par un blocus militaire total : aucune aide alimentaire ne passe, le contact avec l’extérieur est difficile, voire impossible, il n’y a plus d’école, plus de lieux de vie commune ou intime. L’accès aux soins de santé est devenu presque impossible. Les hôpitaux sont soit détruits, soit sommés de fermer par les forces israéliennes.

Il est impossible de dresser une liste exhaustive des horreurs en cours, mais il est plus que jamais évident qu’à Gaza, il n’y a plus d’endroit où les Palestinien·nes sont en sécurité.

Israël continue de chasser la population gazaouie en lui disant de quitter les lieux. Mais comment ? Et pour aller où ? Des images nous parviennent presque quotidiennement, nous sommes témoins des atrocités commises par l’état colonial israélien depuis maintenant plus d’un an.

En parallèle, au Liban, les attaques militaires au sol se poursuivent également. Le premier ministre Netanyahu a appelé les pays occidentaux à rappeler les troupes des Nations Unies encore présentes au Liban. Des tirs israéliens ont tué au moins 5 Casques bleus (soldats de l’ONU pour le maintien de la paix) et des chars israéliens ont forcé l’entrée d’un de leur poste dans le sud du Liban. Même l’aide internationale pour la paix est visée par les frappes israéliennes.

Toujours dans le sud du Liban, Israël invite les habitant·es à se déplacer vers le nord et a lancé plus de 200 nouvelles frappes depuis ce dimanche 13 octobre. La résistance répond à l’invasion israélienne. Des troupes israéliennes ont été touchées : une centaine de soldats sont blessés et 4 ont été tués. Mais le régime sioniste poursuit ses bombardements meurtriers. Au nord du Liban, un petit village a été bombardé ce lundi 14 octobre. Au moins 21 personnes sont mortes, dont plusieurs enfants.

Les peuples qui se font colonisés se battent mais font face à une entité coloniale qui bénéficie du soutien matériel des pays occidentaux. La livraison d’armes et le silence face au génocide en cours rendent cette atroce invasion coloniale possible.

En Palestine, depuis le 7 octobre 2023, plus de 42 000 Palestinien·nes ont été tué·es par les forces armées israéliennes. Gaza est en ruine et des millions de personnes ont été déplacées. Au Liban, plus de 2 000 personnes ont été tuées, plus de 10 000 blessées et plus d’un million déplacées. Quand l’horreur s’arrêtera-t-elle ? Quand le soutien des états occidentaux s’arrêtera t-il ?

À Bruxelles, ce dimanche 20 octobre, se tiendra une manifestation nationale pour la Palestine. Les associations qui organisent la manifestation appellent à exiger l’arrêt de l’occupation israélienne, en vertu du droit international et de notre humanité.

