Genre, surdité et violences économiques

Lors de cette table-ronde, nous aurons le plaisir d’accueillir les collectives F.R.i.D.A et Deafeminist ainsi que l’asbl Les Pissenlits. Nous nous demanderons : Quelles violences économiques les femmes et personnes sexisées sourdes et malentendantes vivent-elles/iels ? En quoi les oppressions croisées du validisme, du racisme et du sexisme créent des situations spécifiques de discrimination et de violence ?

⭐️ 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲 ⭐️

18h Ouverture des portes

Ouverture des portes 19h - 20h30 Table ronde (1h) et Discussion avec le public (30min) (horaire de la table ronde initialement prévu à 18h30 et décalé de 30 minutes pour permettre la rupture du jeûne du Ramadan)

Table ronde (1h) et Discussion avec le public (30min) (horaire de la table ronde initialement prévu à 18h30 et décalé de 30 minutes pour permettre la rupture du jeûne du Ramadan) 20h45 Atelier de transmission / chorale chansignée

Atelier de transmission / chorale chansignée 22h30 Clôture

⭐️ 𝗜𝗻𝗳𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 ⭐️

📆 Date : mardi 12 mars, de 18h à 22 h 30. Accès libre, vous pouvez venir et repartir quand vous voulez durant ce laps de temps.

📍 Lieu : au Récif (local du Poisson sans Bicyclette), rue du Pont-Neuf 4, 1000 Bruxelles.

🚊 Accessibilité transport : à 260 m de l’arrêt Yser (métros 2 et 6, bus 45, tram 51), à 500 m de l’arrêt Rogier (métro 2 et 6, pré-métro 3 et 4, tram 25 et 55, bus 58, 61, et 88), à 500 m de l’arrêt Sainte-Catherine (métro 1 et 5). Pas de parking. Parking vélo.

♿ Accessibilité physique et motrice :

une interprétation LSFB - français oral est prévue.

- français oral est prévue. espace équipé d’une boucle à induction magnétique

PMR : rampe d’accès, toilettes, bar, chaises larges sans accoudoirs, luminaires dimmables, casques anti-bruit disponibles, frigo bruyant, pas de possibilité de s’isoler dans un endroit calme.

🫰 Gratuit, sans inscription.

🍿 Le bar sera ouvert et un petit buffet végan sera à disposition. Boissons et chips en vente au bar (paiement Payconiq ou liquide).

🐣 Une garderie aura lieu de 18h à 21h (dans la salle polyvalente au rez-de-chaussée du Grand Hospice à 260 mètres du Récif. Les deux animatrices sont entendantes et ne signent pas). Inscription à la garderie (souhaitée) par mail (combien d’enfants et âge) : lepoissonsansbicyclette@gmail.com

💬 N’hésite pas à nous contacter pour tout besoin spécifique.

Les Pissenlits, ce ne sont pas que de jolies fleurs sur nos trottoirs… c’est aussi une association qui propose de nombreuses activités. Elle met en contact des personnes de différents horizons, de différentes cultures, de différents âges, des personnes citoyennes et des personnes professionnelles, des personnes sourdes et des personnes entendantes… Les activités sont planifiées, réalisées et évaluées tous·tes ensemble avec une aide à la communication en langue des signes, pour que chacun·e donne son avis et participe aux décisions qui sont prises. Toutes ces activités construites ensemble permettent de vivre mieux avec soi-même et avec les autres, mieux dans son quartier, mieux dans sa société. Elles font du bien à la santé de chacun·e et de toustes. Voilà pourquoi l’association Les Pissenlits est une association de « démarche communautaire en santé »

DeaFeminist est un collectif de femmes sourdes belges francophones et flamandes, qui veut rendre accessible l’information au sujet du féminisme au sens large, à la communauté sourde et ce par le biais de capsules vidéos Instagram, signées en trois langues des signes.

Actuellement, le collectif se forme a l’autodéfense verbale avec Garance. DeaFeminist sensibilise également le public entendant en faveur des droits et des besoins des femmes sourdes, au travers de diverses conférences.

La collective F.R.i.D.A. est née suite au constat qu’il n’existait pas, en Fédération Wallonie-Bruxelles, d’association où les femmes et filles en situation de handicap(s) étaient elles-mêmes à la manœuvre (auto-représentées) pour défendre leurs droits. De là est née l’idée d’un projet qui vise leur empouvoirement et leur auto-détermination. F.R.i.D.A porte des projets inclusifs et luttant contre les violences de genre, le racisme et les autres oppressions dans une perspective intersectionnelle.