[Inde] La police abat un commandant maoïste recherché depuis 20 ans

La police de la force anti-naxal (Anti-Naxal Force – ANF) de l’état du Karnataka a abattu Vikram Gowda, l’un des dirigeants maoïstes les plus recherché du sud de l’Inde, ce lundi 18 novembre dans la région forestière de Kabbinale, dans le district d’Udupi. Cela faisait deux décennies que les forces de sécurité indiennes essayaient de se saisir de Vikram Gowda. Il avait plus de 50 dossiers ouvertes contre lui. Gowda, 44 ans, originaire du village de Nadpalu dans l’Hébri, avait rejoint le mouvement naxalite lors du mouvement du parc national de Kudremukh et d’autres mouvements ouvriers au début des années 2000. Il avait réussi à échapper à la capture à trois reprises et était activement recherché dans les états du Karnataka, du Kerala et du Tamil Nadu. En 2016 déjà, Gowda avait réussi à échapper à la police du Kerala après avoir été repéré, disparaissant dans les jungles épaisses des Ghâts occidentaux. Sa capacité à se déplacer dans le terrain forestier, associée au soutien des communautés locales, lui a permis de défier en permanence les captures policières.

D’autre part, les forces de sécurité indiennes ont tué cinq guérilleros maoïstes, dont deux femmes, dans la jungle d’Abujhmad, dans les régions limitrophes de Kanker et de Narayanpur ( l’État du Chhattisgarh). La police saisissant des fusils et des munitions sur le terrain. Deux policiers ont été blessés dans l’affrontement.