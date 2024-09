[Inde] Neuf maoïstes tués par la police

Neuf maoïstes ont été tués mardi 3 septembre dans un état du centre de l’Inde lors d’échanges de tirs avec la police. Les forces de sécurité continuent de fouiller la forêt à la recherche d’armes et de combattants communistes. Les maoïstes mènent la guérilla ayant fait des dizaines de milliers de morts depuis 1967 et affirment se battre pour les pauvres des zones rurales. Mi-juillet, douze combattants avaient été tués dans la région de Gadchiroli, l’un des dizaines foyers maoïstes des districts de l’est et de l’ouest de l’Inde. Des dizaines de milliers de membres des forces de sécurité sont déployés pour combattre la guérilla dans le « Corridor rouge », où les maoïstes sont en position dominante.