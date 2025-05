[Irak] Embargo et répression au camp de Maxmur

Un nouveau tour de vis a été opéré à la suite des récents pourparlers irako-turcs. Depuis le 10 avril, en effet, les forces de sécurité irakiennes stationnées à un point de contrôle empêchent l’entrée de nourriture, de médicaments et d’autres produits de première nécessité dans le camp.

Une délégation du Conseil populaire de Maxmur s’est rendue à Bagdad le 14 mai et a rencontré le ministère irakien de la Justice pour discuter de la situation des résidents du camp et pour appeler à la levée de l’embargo. Les membres de la délégation ont été arrêtés mercredi à leur retour de Bagdad. Les habitants du camp ont organisé une marche de protestation jeudi, exigeant la libération immédiate des détenus et la levée de l’embargo.