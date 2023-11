[Iran] 150 actions incendiaires pour célébrer le soulèvement de 2019

La base opérationnelle Qods des pasdarans à Téhéran a été visée le mardi 14 novembre. Une autre cible a été la milice Qods des pasdarans, chargée de la protection de Téhéran, qui supervise le contrôle et les patrouilles dans les lieux publics. Des explosions ont touché le QG naval des pasdarans de Bouchehr, le centre de la milice du Bassidj à Bouchehr, la milice étudiante de la province de Bouchehr, la police de la station science et industrie à Téhéran, les centres de la milice du Bassidj dits Shahid Ahmadi, Sarollah et Maedeh à Téhéran, la base du Bassidj à Machhad, la base des femmes de la milice du Bassij à Ispahan, les bases du Bassidj à Zahedan, à Karadj,

Ont aussi été brûlé des séminaires religieux à Téhéran ainsi que les grands panneaux d’affichage à la gloire de Khomeiny, Khamenei, Raïssi et Qassem Soleimani à Téhéran et dans des dizaines de villes dont Shahryar, Pakdasht, Arak, Zanjan, Shahrekord, Kerman, Azadchahr Golestan, Dezfoul, Minoudasht, Najaf Abad et Ispahan, Robat Karim, Machhad, Sabzevar, Gorgan, Qom, Tabriz, Iranshahr, Izeh, Andimshek, Gorgan, Fardis Karadj, Shahroud, Zahedan, Dezfoul, Doroud, Yazd et Izeh.