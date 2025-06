Arpentage Tu seras carnivore, mon fils

7 juin - 10h00 - DK à Saint-Gilles

Journée « Faire famille autrement »

La famille se décline sous mille formes ! Venez découvrir, questionner et célébrer la diversité des modèles familiaux. Un moment d’échange et de partage pour mieux comprendre les réalités LGBTQIA+ et les nouvelles configurations familiales. Le 7 juin au DK à Saint-Gilles, nous organisons une journée autour du Faire famille autrement – nous serions ravi·es de vous accueillir pour cette journée qui célèbre les multiples façons de faire famille ! 👉 Bonne nouvelle : la journée sera 100% kids friendly et 100% gratuite 🎉 Voici le programme de la journée : 🕙 10h00 : Accueil 🎬 10h30 - 12h00 Pour les adultes : Projection du documentaire « Ce qui nous lie » de Sonam Larcin Un film touchant sur la parentalité, les liens familiaux et les réalités des couples de même sexe. En parallèle, pour les enfants : 🎞 Projection du film d’animation “Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary” Une belle aventure d’émancipation et de courage, adaptée aux plus jeunes. 🥗 12h00 - 13h30 : Lunch offert Un moment convivial pour se retrouver autour d’un repas. 📚 13h30 - 15h30 : Lectures en famille Animation parents/enfants autour de la littérature jeunesse : Quels modèles familiaux dans les albums jeunesse ? Venez découvrir des histoires qui reflètent et célèbrent la diversité familiale. 💬 16h00 - 17h45 : “La traversée des genres” – Conférence gesticulée de Priscilla Un récit de vie puissant et éclairant sur les genres, les normes et les chemins d’émancipation, suivi d’un moment d’échange. En parallèle, pour les enfants : 🎨 Atelier créatif : “Des familles de toutes les couleurs, je fais mon diorama” Animé par Alejandra Bedon, artiste équatorienne passionnée, cet atelier propose aux enfants de 4 à 11 ans de créer leur propre diorama en utilisant dessin, collage, aquarelle et pop-up. Une activité artistique pleine de couleurs, d’imagination et d’inclusion ! 🌈 Attention, les places sont limitées à 10 enfants. 👉 Inscription - https://forms.office.com/e/w3FwuB4QBj N’hésitez pas à venir en famille – tout a été pensé pour que petits et grands passent une journée inspirante, inclusive et chaleureuse. 💡 Et ce n’est pas tout ! Sofélia, la Fédé militante des Centres de Planning Familial solidaires, viendra présenter un nouvel outil pédagogique autour de la transidentité. Une belle opportunité d’explorer ensemble les enjeux liés aux identités de genre et à l’inclusion. Et le collectif féministe les Sous-Entendu·e·s sera également présent pour vous faire part de leurs projets. Ce collectif engagé milite pour la visibilité des femmes, des personnes non-binaires, trans et agenres à travers des actions, outils et échanges féministes.