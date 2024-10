[Iran] Grève de la faim pour protester contre l’exécution des prisonniers

Le régime iranien continue à utiliser la peine de mort contre les peuples non perses / chiites d’Iran, dont les Kurdes et les Baloutches qui y sont exécutés en masse. Entre le 15 et le 25 septembre 2024, au moins 21 prisonniers ont été exécutés dans la prison centrale de Chiraz (prison d’Adelabad), dont un mineur, quatre prisonniers baloutches, deux prisonniers kurdes, deux ressortissants afghans et deux prisonniers Lor. Ces prisonniers avaient été condamnés à mort. Chaque mardi, des grèves de la faim sont organisées pour protester contre ces condamnations.

Les grèves de la faim du « Mardi sans exécution », sont entrées dans leurs 36e semaines, elles se sont étendues à 22 prisons.

Les prisons où la grève de la faim contre la peine de mort se poursuit sont les suivantes :

la prison d’Evin,

la prison de Qezal Hesar,

la prison centrale de Karaj,

la prison du Grand Téhéran,

la prison de Khorramabad,

la prison de Nizam à Shiraz,

la prison d’Asadabad à Ispahan,

la prison de Bam,

la prison de Mashhad,

la prison de Lakan à Rasht,

la prison de Qaimshahr,

la prison d’Ardabil,

la prison de Tabriz,

la prison d’Urmia,

la prison de Salmas,

la prison de Khoi,

la prison de Naqdeh,

la prison de Saqqez,

la prison de Baneh,

la prison de Marivan,

la prison de Kamiyaran

et la prison d’Arak