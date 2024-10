[Iran] Peines de prison supplémentaires pour deux prisonnières kurdes

Les prisonnières kurdes détenues dans la prison d’Evin, Pakshan Azizi condamnée à mort ce 23 juillet ( voir article ici ) et Warisha Moradi, membre de la Communauté des femmes libres du Kurdistan oriental (KJAR) emprisonnée depuis plus de 14 mois, en grève de la faim illimité contre la peine de mort en Iran depuis le 10 octobre dont l’état se détériore rapidement, ont été condamnées à six mois d’emprisonnement supplémentaires pour « troubles à l’ordre pénitentiaire ». Les deux prisonniers politiques, qui ont refusé d’assister à l’audience, ont été condamnés à la suite d’un sit-in de prisonnières politiques dans le quartier des femmes de la prison d’Evin. (voir article ici )