[Italie] Carrare : Opération répressive contre le journal anarchiste Bezmotivny

Dans cette affaire, sont inculpés dix compagnons anarchistes, dont cinq compagnons de Carrare, pour lesquels le procureur avait à l’origine demandé la détention préventive : une décision que le juge d’instruction, Riccardo Ghio, a transformé en quatre arrestations domiciliaires avec toutes les restrictions, cinq interdictions de sortir de la commune de résidence, assorties de l’interdiction de sortir de chez sois la nuit et un dernier compagnon qui reste libre. En ce qui concerne l’un des quatre compagnons visés par les arrestations domiciliaires, le juge d’instruction a ordonné qu’il soit amené en prison, car il n’a pas de domicile officiel : Luigi a donc été transféré à la prison de La Spezia

Il Rovescio nous informe qu’il est maintenant sorti de prison, pour être placé lui aussi aux arrestations domiciliaires ; NdAtt..

En plus des perquisitions des maisons, les flics ont fouillé le Circolo Culturale Anarchico « Gogliardo Fiaschi », local anarchiste historique de la ville de Carrare.

Ils ont saisi des revues, des livres, des tracts, des affiches et du matériel informatique.

Les compagnons sont accusés d’association subversive avec finalité de terrorisme (art. 270 bis du code pénal) et de provocation aux crimes et aux délits (art. 424), ce dernier chef d’inculpation avec la circonstance aggravante de la finalité de terrorisme, pour la publication, à partir de 2020, du journal anarchiste internationaliste bimensuel Bezmotivny et aussi pour atteinte à l’honneur et au prestige du président de la république et pour publication de presse non autorisée.

[…]

Solidarité révolutionnaire avec les compagnons arrêtés et soumis aux mesures de contrôle !

Ni dieu, ni État, ni serviteurs, ni patrons !

Circolo Culturale Anarchico « Gogliardo Fiaschi »

Carrare, 8 août 2023