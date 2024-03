Journée de mobilisation universitaire européenne pour la Palestine

La Coordination universitaire contre la colonisation en Palestine (CUCCP) est un réseau constitué de chercheur.es, enseignant.es chercheur.es, biatss [1], docteur.es et doctorant.es, étudiant.es engagées dans l’enseignement supérieur et la recherche pour mettre fin à la guerre génocidaire et à la colonisation en Palestine. La CUCCP s’insère dans un mouvement transnational de chercheur.es contre la guerre en Palestine (SAWP). Son positionnement est défini dans l’Appel du monde académique français pour la Palestine : arrêt immédiat de la guerre génocidaire ! [2]

Depuis le 7 octobre 2023, plus de 30 000 Palestinien.nes ont été tué.es par l’armée israélienne et plus de 80 % de la population de 2,2 millions de Gazaoui.es est assiégée dans 360 km2. L’armée israélienne a tué 94 professeurs d’université, 231 enseignants et plus de 4 300 étudiants et étudiantes, en plus de détruire l’ensemble des universités gazaouies et 346 écoles. La Cour internationale de justice (CIJ) a alerté contre le risque de génocide menaçant le peuple palestinien à Gaza. La Cisjordanie est soumise à un régime de blocage plus intense que jamais. Le silence n’est pas possible et il est inacceptable.

Face à la complicité active du gouvernement français dans cette guerre génocidaire menée par Israël contre le peuple palestinien et la répression de la liberté d’expression autour de la Palestine, la CUCCP invite le monde académique français à rejoindre l’appel européen pour une journée de solidarité universitaire avec le peuple palestinien le 12 mars 2024.

Elle exige :

Un cessez-le feu immédiat, inconditionnel et permanent,

La levée permanente du blocus de Gaza,

La défense du droit palestinien à l’éducation.

Pour cela, nous proposons les moyens d’actions suivant :

Pousser nos universités à agir activement contre le régime d’apartheid israélien,

Établir des liens académiques avec des universités et des universitaires palestiniens,

Soutenir et participer au boycott universitaire visant les institutions académiques israéliennes complices de la violation des droits des Palestinien.nes,

Défendre la liberté d’expression et la liberté académique autour de la Palestine, ici et hors de France.

Il est possible d’agir quel que soit notre nombre, tant les moyens d’actions sont multiples : rassemblements, occupation de l’espace universitaire par un « die-in » [3]

, projection de films, lecture de poésie palestinienne, port d’un keffieh, lister les universités détruites, les noms des collègues et étudiants tués, parler de la Palestine dans vos cours, etc. Nous comptons sur votre créativité !

Nous vous invitons à donner de la force à notre mobilisation en partageant massivement sur les réseaux sociaux, en taguant (@cuccp sur Instagram, Facebook, Twitter/X) et en utilisant :

