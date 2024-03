Journée nationale et européenne d’action logement

🏘✊ À vos agendas : le 31 mars 2024 aura lieu la grande manifestation bruxelloise du Housing Action Day pour le droit au logement !

Le programme détaillé de la manifestation :

▪️ 15h : Rassemblement Place Communale de Molenbeek

▪️ 15h30 : Départ

▪️ 17h-17h30 : Arrivée Place de l’Albertine

▪️ 19h30 : Fin de la journée d’action

Découvrez le parcours complet ici ➡️ http://u.osmfr.org/m/1034707

ℹ️ Stay tuned : plus d’infos suivront et en attendant, faites passer le mot !

🏘✊ Noteer alvast in je agenda : op 31 maart 2024 vindt in Brussel de grote Housing Action Day betoging voor het recht op wonen plaats !

Gedetailleerd programma van de betoging :

▪️ 15u30 : Verzamelen op het Gemeenteplein van Molenbeek

▪️ 15h30 : Vertrek

▪️ 17h-17h30 : Aankomst Albertinaplein

▪️ 19h30 : Einde van de actiedag

Ontdek de volledige route hier : ➡️ http://u.osmfr.org/m/1034707

ℹ️ Stay tuned : meer informatie volgt, maar ondertussen, spread the word !