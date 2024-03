Bruxelles Rentière (Médor)

Santé / Soins

Le danger des idéologies suprémacistes II

Trop de personnes voient l’histoire simplement dans le passé. Elles ne réalisent pas que l’histoire, c’est maintenant. « Le colonialisme n’est pas un évènement, mais une structure » -Patrick Wolfe ; Settler colonialism and the elimination of the native. Décoloniser les espaces publics, les mouvements de...