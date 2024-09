L’Actu des Oublié.e.s • SV • EP1 • Kenya : Occupy Parliament

Lorsque le président Ruto présente la loi de finances 2024 au Parlement, en juin dernier, la jeunesse kényanne déferle dans les rues. Cette protestation inédite, sans leader, joyeuse et déterminée, résiliente et multiforme, symbolise tout autant le rejet des politiques néo-libérales que l’étincelle d’une jeunesse qui cherche à impulser une nouvelle dynamique de lutte au Kenya et au-delà.

DOUBLAGE

Goëlle, Maelle, Geneviève et Pierre

MEDIAS

Ukombozy Review

Review of African Political Economy (ROAPE)

The Elephant (.info)

Africa’s Country (.com)

Associated Press

Afrique XXI

Mediapart

MUSIQUE

Iyanii • Sauti ya wanyonge

Trio Mio • Occupy the Streets

Sabi Wu • Reject hio bill

Wadagliz Ke • Anguka nayo