Extrême-droite / Antifascisme

Violences policières – Plaquage ventral et arrestation violente raciste

Le 1er février, dans la commune de Woluwé Saint-Lambert, un jeune homme congolais de 22 ans a été plaqué au sol par des policiers, sur le ventre et avec un genou derrière le cou. Un témoin a voulu dénoncer la violence de l'acte au moment des faits. Il a lui aussi été...