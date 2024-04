LET’S BE FOSSIL FREE ! #3

ENGLISH BELOW

Le 28 janvier et 2 mars, Extinction Rebellion a bloqué la route de Cantersteen à Bruxelles pour célébrer le fait qu’un avenir sans énergie fossile est possible. Nous revenons aujourd’hui.

À l’approche des élections belges et européennes, vous joindrez-vous à nous pour exiger un avenir sans énergie fossile ? Ensemble, nous pouvons réaliser l’avenir dont nous rêvons, l’avenir dont nous avons besoin, l’avenir que nous aurons.

Nous avons trois demandes claires et nettes :

1. Nous demandons la fin de la construction de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles en Belgique.

2. Nous demandons la fin des subventions aux combustibles fossiles, et que cet argent soit réinvesti dans des projets d’énergie renouvelable et dans la protection des personnes aux revenus les plus faibles contre les augmentations du coût de la vie.

3. Nous demandons la création d’une assemblée citoyenne habilitée à élaborer un plan juridiquement contraignant visant à éliminer progressivement l’utilisation des combustibles fossiles en Belgique d’ici 2030.

Pourquoi nous rejoindre ?

Selon les chiffres gouvernementaux les plus récents, disponibles à partir de 2020, la Belgique a subventionné les combustibles fossiles à hauteur de 12,9 milliards d’euros. En fait, 2,4 % du PIB belge ont été utilisés pour des subventions directes. Malgré la destruction du climat qu’elles provoquent, le gouvernement belge prévoit également de subventionner la construction de trois nouvelles usines de gaz fossile, selon Tegengas-Degaze (à Seraing, Flémalle et Wondelgem), et d’autres entreprises sont en train de demander des permis. Le subventionnement des combustibles fossiles finance directement la perturbation du climat, ce qui constitue une violation des obligations de la Belgique en matière de droit international.

Nous ne sommes pas les seul.es à le demander : Selon la Banque européenne d’investissement, 82 % des Belges considèrent la crise climatique comme la plus grande menace du XXIe siècle et 70 % sont favorables à des mesures gouvernementales plus strictes en faveur du climat.

SIGN UP : https://framaforms.org/lets-be-fossil-free-06042024-1710101960

ENGLISH

On January 28 and March 2, Extinction Rebellion blocked the Cantersteen road in Brussels to celebrate that a fossil free future is possible. Now we are coming back on April 6.

Ahead of the Belgian and European elections, will you join us to demand a fossil-free future ? Together, we can achieve the future we dream of, the future we need, the future we will have.

We have 3 crystal clear demands :

1. We demand an end to the construction of new fossil fuel infrastructure in Belgium.

2. We demand an end to fossil fuel subsidies, and that this money is re-invested into renewable energy projects, and protecting folks with the lowest incomes from cost-of-living increases.

3. We demand a citizen’s assembly empowered to create a legally binding plan to phase out fossil fuel use in Belgium by 2030.

Why join ?

According to the most recent government figures available from 2020, Belgium subsidised fossil fuels with 12,9 billion euros. In fact, 2.4% of the Belgian GDP was used for direct subsidies. Despite the climate destruction they cause, the Belgian government also currently plans to subsidise the construction of three new fossil gas plants, according to Tegengas-Degaze (in Seraing, Flémalle and Wondelgem), and other companies are in the process of demanding permits. Subsidising fossil fuels directly funds climate destruction, which is in violation of Belgium’s international law obligations.

We are not the only ones demanding this : According to the European Investment Bank, 82% of Belgians say they consider the climate crisis the biggest threat of the 21st century, and 70% of them are in favor of stricter government measures for the climate.

