La Rage - Boxing Project

La Rage

Quoi : entraînement de boxe en mixité (tous les genres sont les bienvenu.e.s)

Quand : Tous les mercredis à 18h30 (durée 1h30’)

Où : Le Squat La Pompe, Rue Royale Saint-Marie 185

Comment s’y rendre : tram 92 -93 - 25-55

Pour info Seulement WhatsApp texto : 0456420581

Qui : La coach a une longue expérience dans le domaine de la boxe et du sport, et a participé à de nombreux projets collectifs et de boxe populaire en Europe et en dehors de l’Europe.

Qu’est-ce que la Rage ?

La Rage est un projet de boxe visant à rendre la boxe accessible à touse.s, avec l’intention de détruire le privilège de classe pour lequel un mode de vie sain n’est accessible qu’aux classes moyennes et supérieures. L’idée est de promouvoir la boxe comme un outil de partage de connaissances et de respect entre les gendres, de créer un espace courageuxse en mixité avec l’engagement de construire une société plus égalitaire.

La Rage ne tolère aucune attitude ou comportement viriliste, machiste, raciste, fasciste, transphobe, misogyne, lesbophobe ou discriminatoire ;

Toute personne manifestant l’une des attitudes abusives mentionnées ci-dessus ou tout autre comportement perçu comme offensant pour autrui sera bannie des entraînements de La Rage.

La Rage est un projet solo, il n’a pas l’ambition de travailler en tant que collectif, mais l’ambition est de partager des connaissances et de travailler ensemble pour un monde meilleur.

Infos pratiques :

L’entraînement Rage suit la méthode de la boxe cubaine, les entraînements sont organisés en : échauffement ; préparation athlétique spécifique à la boxe (comme l’endurance de force, le développement de la force et de l’explosivité, le conditionnement cardio aérobie et anaérobie et l’endurance) ; école de boxe, école de combat, selon le modèle cubain.

Coût de la participation : prix libre (don suggéré de 5 euros par training) ; cela permettra de soutenir le projet et d’assurer sa pérennité.

Des gants seront mis à disposition ; vous devez vous charger de l’achat de vos équipements de protection : bandes de poignets et protège-dents.

Le projet La Rage est hébergé au squat La Pompe, il est demandé à touse.s les participantes.s de respecter les lieux et d’être proactive.f.s avant et après les entraînements afin de laisser les lieux propres et d’en prendre soin.