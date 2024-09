La Rage - Boxing Project

La Rage est de retour et fête un an de projet !

Premier entraînement de l’automne : lundi 7 octobre 2024 à 18h30 à l’adresse habituelle. Pour plus d’informations : larage.project@gmail.com

Lundi 7 octobre pour fêter son premier anniversaire après la training nous aurons une auberge espagnole, apportez les choses que vous aimez pour un moment de partage et de sociabilité.

Comme toujours, les entraînements sont ouverts à tous.tes les personnes qui veulent faire partie d’une petite communauté, expérimenter et apprendre à connaître leur corps à leur propre rythme. La Rage est un espace libéré des préjugés et des jugements et n’accepte ni les fascistes, ni les machistes, ni les haters.

Les horaires de la saison automne-hiver sont les suivants :

entraînement d’ouverture de la saison le lundi 7 octobre (boxe) - entraînement de clôture de la saison le mercredi 11 décembre (renforcement musculaire).

Training en mixité.

Horaires :

Lundi 18:30 boxe - durée 1 heure 30 minutes

Mercredi 18:30 renforcement musculaire - durée 1 heure 30 minutes

Venez avec des vêtements confortables et des baskets. Aucun équipement n’est nécessaire pour l’entraînement de boxe, nous vous prêtons les gants !

Prix libre (prix conseillé 5 euros).

