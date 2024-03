La communauté kurde attaquée par un groupe fasciste dans le Limbourg, affrontements à Bruxelles

Dimanche 24 mars, une famille d’origine kurde de Heusden-Zolder, dans la province du Limbourg, a été attaquée par les membres d’un groupe d’extrême droite turque. Plus d’une centaine de membres du groupe nationaliste et fasciste turc des « Loups Gris » ont attaqué la fête du Newroz, le nouvel an kurde. L’attaque a notamment donné lieu à des destructions de voitures, des tabassages d’une rare violence, ainsi que tentative de brûler la maison d’une famille kurde, alors que celle-ci était enfermée à l’intérieur.

« Des familles qui rentraient tranquillement chez elles après la fête du printemps ont été attaquées par des Turcs parce qu’elles avaient des drapeaux kurdes dans leur voiture. […] Il est presque certain que l’attaque a été planifiée. Il est impossible de mobiliser une centaine d’hommes en dix minutes »1 a expliqué une militante kurde.

Au moment de l’agression devant le domicile de la famille, des drapeaux kurdes ont été brûlés et des de voitures stationnées aux alentours ont été vandalisées alors que des membres du groupe des Loups Gris proféraient des insultes et des signes racistes.

La famille kurde a finalement été exfiltrée par la police alors que des dizaines de fascistes continuaient d’essayer de s’en prendre à eux en attaquant la maison.

Après l’attaque, de violents affrontements ont eu lieu entre les communautés kurdes et turcs qui ont duré jusqu’à 23h. Un hélicoptère, un canon à eau ainsi qu’un large dispositif policier ont été mobilisés.

Au lendemain de l’agression, ce lundi 25 mars, un rassemblement a été organisé par la communauté kurde devant la Comission Européenne à midi. Plus de 200 personnes se sont réunies pour protester face aux attaques qui ont eu lieu à Heusden-Zolder. Des affrontements ont eu lieu avec les forces de l’ordre à la Place du Luxembourg, après que des turcs soient venus provoquer le rassemblement. Une manifestation sauvage est aussi partie de la place du Luxembourg. La police a fini par déloger le rassemblement, en faisant usage de gaz lacrymogène

Ces faits ont laissé place à une large désinformation médiatique à l’égard du peuple kurde et de ses luttes. En effet, le journal « Nouvelle Aube » préférait qualifier le parti des travailleurs kurdes (PKK) de « terroriste », plutôt que de pointer du doigt les responsabilités des groupes trucs d’extrême droite ainsi que la politique raciste de la Turquie envers le peuple kurde.

Dans la même lignée, une partie de la presse belge pointe du doigt les responsabilités de l’Etat belge dans le fait de ne pas condamner les personnes qui militent pour le PKK. Dans ce contexte, rappelons que le Parti des travailleurs Kurdes (PKK) ainsi que la lutte de libération kurde en Syrie, en Turquie, en Irak ou en Iran, est en opposition directe avec les politiques réactionnaires fascisantes qui existent dans la région.

Les luttes kurdes, et particulièrement le projet porté par le PKK, défendent un projet révolutionnaire centré sur la libération des femmes, le confédéralisme démocratique, ainsi que de l’éco-socialisme.

