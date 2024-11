[présentation ] La possibilité d’une vie non fasciste.

Dimanche 24 novembre à 19h, nous accueillons les éditions Météores, pour la présentation de La possibilité d’une vie non fasciste. Chroniques d’une Allemagne hantée, en présence de l’auteur Klaus Theweleit, du traducteur Christophe Lucchese et de l’éditrice Déborah Brosteaux.

Dans cette série de textes écrits entre 1977 et 2021 et accompagnés d’un entretien inédit, Klaus Theweleit pose la question qui a hanté toute une génération au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et n’a cessé de nous hanter depuis :

comment vivre une vie non fasciste ? Question, pour Theweleit, moins idéologique qu’éminemment affective et corporelle.

Mêlant littérature, essai théorique, chroniques d’époque et autobiographie, Klaus Theweleit raconte la recherche de formes de vie qui ne soient pas compatibles avec les désirs répressifs du fascisme. L’intime, la langue, la culture sont confrontés à leurs spectres comme à leur pouvoir parfois lumineux de transformation.

Klaus Theweleit est théoricien de la culture et écrivain allemand. Son premier livre, Fantasmâlgories, compte parmi les ouvrages pionniers en étude critique des masculinités et s’impose comme un classique des théories du fascisme. Son œuvre foisonnante a été récompensée par de nombreux prix, dont le prix Schiller en 2016 et le prix Adorno en 2021, à la suite de Jean-Luc Godard, Jacques Derrida et Judith Butler.