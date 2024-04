Les Rencontres du Commun - Imaginer des résistances créatives et joyeuses

Une soirée pour penser et imaginer des résistances créatives et joyeuses, pour allier créativité et activisme dans notre envie d’agir pour la justice écologique et sociale. Une journée de réflexion sur nos modes d’action et sur la nécessité d’envisager la désobéissance civile comme une réponse à la crise de l’Etat de droit face aux urgences écologiques et sociales.

Nous pensons que l’art, la créativité et la poésie - dans leur puissance de remise en question des normes et de susciter des émotions - peuvent avoir une puissance transformatrice au service de nos engagements. A l’instar du Laboratoire d’imagination insurrectionnelle, nous pensons que le poétique et le pragmatique peuvent cohabiter dans des actions de résistance efficaces.

Comment faire commun, depuis notre ruralité, nous, habitant·e·s, artistes, créatifs, activistes, désobéissant·e·s, colibris et transitionneurs·euses…. pour mieux nous soulever, résister, et créer un autre monde, ensemble, sans pour autant vouloir nier nos différences ?

>> Au programme :

Plénière, ateliers, installation-performance, interludes musicaux

Bar ouvert à la discussion

Repas

Avec la participation et les interventions de : Pierre-Arnaud Perrouty de La Ligue des Droits Humains Isabelle Frémeaux du Laboratoire d’imagination insurrectionnelle Thérèse Coriou, Anaïd Ferté, Amandine Orban, Fré Werbrouck du collectif Sève Alexia Falisse du réseau ADES Marie pour Le Comité humain du numérique & les Habitant.e.es des images . La chorale des Voix nus pieds



PROGRAMME détaillé sur www.lepetittheatredelagrandevie.be

>> Samedi 13 avril 2024, rue du Bonnier 12 à 5580 Forzée

>> Ouverture à 17h

>> INSCRIPTIONS VIVEMENT SOUHAITÉES : petittheatreforzee@gmail.com / 083.61.32.60

>> Entrée à prix libre

>> Repas 10€ (assiette ougandaise végétarienne) / assiette enfants 5€

>> Garderie / projection de dessin animé pour les enfants durant la plénière (17h30-19h30)

>> Co-voiturage, inscrivez-vous par ici : https://togetzer.com/covoiturage-evenement/oxoteo

Avec le soutien de la Fondation Marius Jacob