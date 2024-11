Lunar est parti…

Lunar, membre fondateur de Nos oignons , est mort vendredi matin 8 novembre 2024, entouré de ses ami·es et de ses proches.

Lunar était une cheville ouvrière de l’association, une pièce maîtresse de sa création à son fonctionnement, jusqu’à ces dernières semaines. Par ses convictions et son désir permanent de partage et d’émancipation, il a notamment fait grandir Nos oignons bien au-delà des buts initiaux de l’association. Toujours à questionner les structures et à re-contextualiser la technique, il apportait perspective et sens à nos efforts.

En hommage, le nouveau relai que nous sommes en train de déployer portera son nom ; il continuera ainsi longtemps à lutter contre la censure et à défendre la liberté !

Il a tant apporté, et nous manquera très fort.

Un site hommage est accessible ici : lunar.anargeek.net .

[Publié le 10 novembre 2024 sur Nos Oignons .]