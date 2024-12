MARCHE DE SOUTIENT A OSVP 13/12

Y’AURA DES ATELIERS :

- fabrication de stickers,

- Fabrication de bracelets.

- Écriture de cartes pour les prisonnierEs.

ET DES STANDS :

- sérigraphies textiles

- Flash tatou

- Fanzines

- Vide dressing

- Bouffe et boissons

- DJ set et d’autres surprises…

Tout sera à prix libre donc ramène du cash et repart avec pleins de kdo pour toi et tes potes. L’argent récolté est pour OSVP (Outils de Solidarités face aux violences policières).

On s’arrête à 20h.

acab toussa <3