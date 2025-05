[France-Paris] Manifestation nationale pour exiger la libération de Georges Abdallah

Libérons Georges Abdallah !

Le 12 mars dernier, nous apprenions que le parquet général avait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 février dernier. Celle-ci, sans remettre en cause la libération de notre camarade obtenue en première instance le 15 novembre 2024, a inventé de l’ajourner à une nouvelle audience, fixée au 19 juin prochain, afin qu’il « justifie d’un effort conséquent d’indemnisation des parties civiles », une « mesquinerie juridique » inédite selon l’avocat de Georges Abdallah.

En lançant cette nouvelle offensive, le parquet - dépendant et aux ordres du pouvoir - est dans son rôle pour tout faire afin de maintenir Georges Abdallah en prison. La seule chose qui pour nous est certaine, c’est que cet événement exige de tous les soutiens de Georges Abdallah d’intensifier toujours plus la mobilisation pour contrer cette nouvelle attaque du pouvoir et de sa justice. Le pouvoir et son appareil répressif s’acharne à perpétuité contre Georges Abdallah ? À nous de lui démontrer sur tous les terrains et par tous les moyens nécessaires que, tous unis pour la cause juste de notre camarade, nous allons continuer de nous acharner à obtenir sa libération !

En ce sens pour le nouveau plan de bataille lancé par la Campagne Unitaire, saisissons-nous de toutes les initiatives locales pour faire de la libération de Georges Abdallah un impératif de chaque instant et de toutes nos luttes jusqu’à la victoire et mettons-nous en ordre de marche pour le prochain grand temps fort national et international du 14 juin prochain - jour de la prochaine grande manifestation nationale à Paris, à 5 jours de la nouvelle audience de la Cour d’appel de Paris car le 19 juin, Georges Abdallah doit être libéré !

Soyons à l’offensive pour contrer les attaques du pouvoir !

La Palestine vaincra ! Libérez Georges Abdallah !

Continuons le combat jusqu’à sa libération !

La solidarité est notre arme ! Nous vaincrons !

41ans de prison !

Toute une vie de combat !

Campagne unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah

Campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com

Facebook : pour la libération de Georges Abdallah

Instagram : cuplgia – Tweeter : CUpLGIA