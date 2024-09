Manifestation urgente pour le liban

Le Liban est maintenant sous le feu des bombes israeliennes.

L’occupant n’est pas satisfait de ses crimes et de l’extermination du peuple de Gaza, mais il a augmenté sa brutalité et a bombardé le Liban, pensant qu’il peut éliminer la résistance sur tous les fronts de soutien.

Prenons la rue pour exiger la fin du génocide, le procès de Netanyahu et de ses acolytes, et l’intervention rapide de la communauté internationale pour arrêter cette terreur.