Meet & Greet Movement COOPBXL

FR

Une coopérative est une solution de logement non spéculative. Les personnes qui vivent dans une coopérative d’habitat ne sont ni locataires ni propriétaires. La coopérative est propriétaire du logement. L’habitant achète des parts de la coopérative et est donc, en quelque sorte, un « copropriétaire ». Il existe de nombreux types de coopératives qui répondent à différents besoins en matière de logement. Grâce à une coopérative, vous pourrez avoir accès à un logement abordable, stable et flexible, ainsi qu’à une communauté avec laquelle vous pourrez partager des idées et des espaces. Et tout cela sur le long terme. Alors que de nombreuses autres villes comme Berlin, Genève, Barcelone, Londres et Vienne disposent déjà d’un grand nombre de coopératives de logement, Bruxelles est à la traîne. Il faut convaincre le pouvoir politique de prendre ce sujet au sérieux et d’ouvrir davantage de voies vers les coopératives. Pour que les coopératives répondent aux besoins réels des bruxellois.es, nous voulons un départ inclusif et juste. Les possibilités sont nombreuses, venez débattre avec nous.

Le mouvement COOPBXL veut

rassembler les différentes voix et les unir

faire connaître les coopératives d’habitat à Bruxelles.

discuter des opportunités et des risques de la propriété collectives

apprendre sur les coopératives ensemble

Enfin, mobiliser le plus grand nombre de personnes possible pour montrer au politique l’urgence de solutions alternatives et non spéculatives en matière de logement.

Venez nous rencontrer. Tout le monde est le bienvenu.

EN :

A cooperative is a non-speculative housing alternative. Instead of being a classic owner or renter, you co-own your building together with other people. There are many different types of cooperatives tackling various housing needs. Through a cooperative, you can have access to affordable, stable and flexible housing plus a community to share ideas and amenities with. And all of this for the long term. While many other cities like Berlin, Genève, Barcelona, London and Vienna have already a great stock of housing cooperatives, Brussels is lagging behind. We need to convince the politicians to take this topic seriously and open more roads towards cooperatives. At the same time, we need to start discussing the possibilities of co-ops in Brussels (how do they respond to the local situation) in order to have an inclusive and just start.

The movement COOPBXL wants to gather different voices and unite them. We want to inform and spread the word about housing cooperatives in Brussels. We want to discuss the chances and risks of living and owning collectively. We want to mobilise as many people as possible to show the politicians the urgency for alternative, non-speculative housing solutions.

Come and get to know us. Everyone is welcome.