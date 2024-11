Mouvement au 127bis - Vidéo

Extrême-droite / Antifascisme

Le PS – Front avec la droite contre la “gauche”. Décodage de la stratégie du Parti Socialiste

La seconde séquence électorale s’achève et les résultats des communales en Belgique semblent confirmer les dynamiques électorales de juin. Pour résumer du côté francophone, on a d’une part, un effondrement d’Écolo et une montée en puissance du MR-Engagé, particulièrement dans les campagnes et les communes les plus...