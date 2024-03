Non-binary Meetup

Santé / Soins

Samedi de la Puissance [Journée prépa du 8 mars]

**SAVE THE DATE** Le weekend avant le 8 mars, on se ressource 🧘 et on se prépare ✊ On vous a concocté un programme de feu au réseau ADES 🌈 Le matin, des supers ateliers 🔥 L’après-midi, une préparation au 8 mars 🎶 Le soir, un cabaret et une fête ! Avec, comme d’hab, des petits repas ☕️🍔🌿 Attention,...