Ouverture du Fond « Brussels against Genocide »

Un génocide étant en cours à Gaza, nous appelons plus que jamais à la décentralisation des actions en faveur, à la fois, d’un cessez-le-feu immédiat à Gaza, de la fin du génocide à Gaza, de la fin du blocus à Gaza, de la fin des pratiques d’apartheid et de nettoyage ethnique dans toute la Palestine, et de la fin de l’occupation et de la colonisation des terres palestiniennes.

Nous appelons également à renforcer l’impact grandissant de la campagne Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS), lancée en 2005 par la société civile palestinienne, visant à mettre l’Etat d’Israël devant ses responsabilités en regard du Droit International et des Principes Universels des Droits Humains.

Le but de notre fond est qu’il puisse être activable par n’importe quel collectif qui souhaite se mobiliser. Selon nos moyens , la priorité sera toujours donnée d’abord aux personnes concernées (de Gaza et de Palestine) et aux plus précaires et vulnérables d’entre nous.

Nous souhaitons soutenir financièrement :

Les actions et initiatives – non subsidiées – qui dénoncent le régime d’apartheid de l’État d’Israël dans la Palestine tout entière, et encore plus urgemment le génocide en cours à Gaza

Les actions et initiatives – non subsidiées – relayant l’appel au BOYCOTT et aux SANCTIONS à l’égard de l’État d’Israël.

et aux à l’égard de l’État d’Israël. Les actions et initiatives portées directement par les Palestinien.ne.s vivant à Bruxelles qui créent leurs propres plateformes d’appels à dons afin de pouvoir envoyer du soutien financier à leurs familles, ami.e.s, et leurs réseaux autogérés de solidarité sur place à Gaza.

Les initiatives et actions menées par des collectifs palestiniens qui travaillent sur le terrain à Gaza (et en Palestine) ou qui relaient directement auprès des personnes et groupes travaillant sur le terrain.

« Brussels against Genocide » soutient, et espère pouvoir continuer de soutenir sur le long terme, les organisations sur place à Gaza apportant de l’aide psychologique et médicale d’urgence, entre autres : Gaza Mutual Aid et Medical Aid for Palestinians (MAP).



STOP GENOCIDE, STOP APARTHEID, STOP ETHNIC CLEANSING, STOP OCCUPATION, STOP COLONIZATION.