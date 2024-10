Marius Jacob - Sharing is caring [5 years Birthday party]

(FR) En 5 ans, c’est plus de 100 000 € rassemblés et près de 150 initiatives soutenues grâce à des 100 aines de personnes qui mutualisent leurs revenus ! Il est temps de célébrer tout ça.

𝗠𝘂𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶$𝗲𝗿 𝗰’𝗲𝘀𝘁 𝗱𝗲𝗷𝗮 𝗥𝗘𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗥.

Le programme : rassembler le plus de COLLECTIF$ qui ont fait appel à la fondation marius jacob & le plus de PERSONNE$ qui ont mutualisé leurs revenus pour fêter les ACTION$ qui ont pu être menées grâce à cet outil collectif !

💋𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗨𝗣

@crashtestyourshow

@dareal.kingbaxter

@trans_portpublik

@club__chaos

🫶𝗛𝗢𝗥𝗔𝗜𝗥𝗘𝗦

17h30-19h30 : grande assemblée générale

20h-1h : birthday party !!

🪩𝗔𝗗𝗥𝗘𝗦𝗦𝗘

@recyclartxl - rue de manchester 13

(EN) In 5 years, over €100,000 pooled and nearly 150 initiatives supported thanks to hundreds of people combining their income ! It’s time to celebrate all of this.

Mutualizing i$ already a form of RESISTANCE.

The program : bring together the most COLLECTIVE$ that have called upon the Marius Jacob Foundation, and gather the most PEOPLE$ who have pooled their resources to celebrate the ACTION$ that have been made possible thanks to this collective tool.

💋 𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗨𝗣

@crashtestyourshow

@dareal.kingbaxter

@trans_portpublik

@club__chaos

🫶 𝗦𝗖𝗛𝗘𝗗𝗨𝗟𝗘

5:30 PM - 7:30 PM : big general assembly

- 7:30 : big general assembly 8 PM - 1 AM : birthday party !!

🪩 𝗔𝗗D𝗥𝗘𝗦𝗦

@recyclartxl - 13 rue de Manchester