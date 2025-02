Klee était né dans la réserve Navajo, le 6 octobre 1975. Sa famille était originaire d’une région appelée Big Mountain. En 1974, les Républicains, conduits par Barry Goldwater, avaient profité du scandale du Watergate pour faire passer une loi qui attribuait Big Mountain à la réserve Hopi, à la suite de quoi 10 000 Navajos ont été expulsés de chez eux. Des femmes âgées, armées de fusils de chasse, avaient résisté longtemps à la déportation. La grand-mère et des tantes de Klee avaient participé en première ligne à la résistance. Aujourd’hui, seule sa tante Louise Benally, beaucoup plus jeune que les autres, résiste toujours.

Klee avait donc grandi dans la révolte et éprouvait une grande colère qu’il ne savait pas comment exprimer. Jusqu’à l’âge de 10 ans, quand il a découvert le punk. Sa mère était une ancienne chanteuse folk, et elle a formé un groupe avec Klee, son frère et sa sœur. Klee n’avait que 13 ans, mais il pouvait enfin exprimer sa rage.

En Europe, il était surtout connu comme chanteur-guitariste du groupe punk-rock Blackfire.

Son frère et sa sœur pensaient que c’était le meilleur moyen de faire connaître leurs problèmes. Klee avait des doutes, tandis qu’il devenait de plus en plus anarchiste. Il a acquis la conviction que l’action directe était préférable à la musique. Le groupe s’est séparé au printemps 2011. Klee a continué à écrire et enregistrer des morceaux aux paroles plus révolutionnaires et sorti trois albums, mais a consacré de plus en plus de temps à la lutte. Comme il vivait en Arizona, l’état le plus raciste des États-Unis, il a souvent été arrêté et poursuivi. Il a pourtant continué à lutter jusque dans les toutes dernières semaines de sa vie.

Entre autres, il a soutenu les Palestiniens dès le 7 octobre 2023, jusqu’à ce qu’il soit vaincu par la maladie.

Dans son livre, il exprime avant tout que rien n’est possible dans le système capitaliste, qu’il ne faut rien en espérer, que ce soit sauver la nature, combattre les inégalités les plus criantes, trouver un peu de justice. Il faut « détruire ce qui nous détruit ».

Il avait une personnalité et un charisme exceptionnels. Il était surdoué, avait beaucoup de talents, et se disait lui-même musicien, réalisateur, artiste et – par-dessus tout – anarchiste Diné (Navajo).

Il manque terriblement à tous ceux qui ont eu la chance de le connaître et à ceux qui continuent le combat.

Christine Prat, (la traductrice)

Un extrait du tout dernier article qu’il a publié 10 jours avant de se taire pour toujours :

« …Ils sont autorisés par les Service des Forêts à pomper près de 700 millions de litres d’eau d’égout pour faire de la neige sur la montagne.

Mon livre réfléchit sur les leçons et (surtout) les échecs dont j’ai appris beaucoup depuis 30 ans que ce combat dure. Le livre aurait pu porter seulement sur ce problème, mais j’avais déjà réalisé un documentaire et il y a d’autres sources… Ce qui est important, c’est que cela soit possible sur une montagne considérée comme sacrée par 13 Nations Autochtones.

Ce qui est important, c’est qu’il soit même possible d’extraire de l’uranium de Red Butte sacrée, à seulement quelques kilomètres du Grand Canyon du Colorado et de le transporter à travers des communautés déjà irréparablement empoisonnées.

Ces deux catastrophes capitalistes coloniales de ressources sont le paysage sacré conflictuel de notre existence et de notre survie en tant que Peuples Autochtones, ici.

Les progressistes ont les mains vides quand ils supplient les politiciens d’admettre leur douleur et de lâcher quelques poignées de reconnaissance… »

